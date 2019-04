Verhofstadt na nieuwe 'nee': "Harde brexit bijna onvermijdelijk"

Een brexit zonder akkoord met de Europese Unie "wordt nu bijna onvermijdelijk". Dat zegt Guy Verhofstadt, de brexit-onderhandelaar voor het Europees parlement, nu het Britse Lagerhuis opnieuw een resem alternatieven voor de aanpak van premier Theresa May heeft weggestemd. Afgelopen zondag zei Verhofstadt in VTM NIEUWS nog dat hij deze week een doorbraak verwachtte.

Het Britse parlement kon het gisteravond opnieuw niet eens worden over een alternatieve route naar de brexit. Geen van de vier voorstellen waarover werd gestemd - een douane-unie, een douane-unie gekoppeld aan een nauwe aansluiting bij de Europese Economische Ruimte, een tweede referendum over eender welk akkoord dat in het parlement wordt goedgekeurd en een verwerping van het no-dealscenario - kon een meerderheid van de parlementsleden overtuigen. Vorige week stemde het parlement al eens acht alternatieven weg.

Voor Guy Verhofstadt, de brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement, is het vijf voor twaalf. "Het Lagerhuis heeft opnieuw tegen alle opties gestemd. Een harde brexit wordt nu bijna onvermijdbaar", reageert hij op Twitter. "Woensdag heeft het Verenigd Koninkrijk nog een laatste kans om de impasse te doorbreken, of de afgrond dreigt."

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N