Verenigde Naties: “Excessief geweld bij demonstratie Moskou”

De autoriteiten in Rusland hebben excessief geweld gebuikt tegen demonstranten afgelopen weekeinde in Moskou. Dat heeft het mensenrechtenbureau van de VN vandaag verklaard.

Volgens de VN raakten zeker 70 demonstranten gewond toen meer dan 1.000 politiemensen zaterdag met geweld een demonstratie uit elkaar joegen. Het was een van de hardhandigste optredens van de laatste jaren tegen de groeiende oppositie tegen president Vladimir Poetin.

“Wanneer menigten in Rusland, net als elders, in bedwang worden gehouden, moet het gebruik van geweld in verhouding zijn tot de dreiging, als die er al is, en een laatste redmiddel zijn”, aldus de VN in een verklaring. De organisatie roept Rusland op om mensen toe te staan vreedzame bijeenkomsten te organiseren en daaraan deel te nemen.

De politie in Moskou arresteerde tientallen actievoerders. Meer dan 40 daarvan werden tot gevangenisstraffen veroordeeld. Anderen kregen hoge boetes.