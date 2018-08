Verdachte steekpartij Amsterdam is 19-jarige Afghaan

De man die er van wordt verdacht vanmiddag twee mensen te hebben neergestoken in het centraal station van Amsterdam blijkt een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning te zijn. Hij werd door de politie neergeschoten. Bij het incident rond 12.20 uur raakten twee andere mensen gewond. Zij werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek en daarbij “worden alle scenario’s opengehouden”. Terreur wordt niet uitgesloten.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het station Amsterdam-Centraal. De politie schoot de man die mogelijk twee mensen heeft neergestoken, neer. Hij raakte niet levensgevaarlijk gewond aan het onderlichaam.

De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. “Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergronden van deze verdachte”, zegt de stad in een verklaring. “Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen.”

Ook de twee slachtoffers worden in een ziekenhuis behandeld. Zij zouden er ernstig aan toe zijn, maar de politie kan voorlopig niet zeggen waar ze geraakt zijn en of de verwondingen levensbedreigend zijn. Eerder werd gemeld dat de verwondingen leken mee te vallen.

Station tijdlang afgesloten

Het incident deed zich voor rond het middaguur. Volgens de politie liep de man in de westelijke gang van het CS. “Er is op een bepaald moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten.”

Aan reizigers werd gevraagd om het station te verlaten. Het station werd deels afgesloten omdat de rugzak van de man moest worden onderzocht. Er zaten, zo bleek later, geen verdachte spullen in. Ook twee treinperrons waren tijdelijk buiten gebruik volgens een woordvoerder van spoorwegmaatschappij NS.

Het treinverkeer werd enige tijd gestaakt, maar is inmiddels weer opgestart, meldt de NS. Wel rijden er nog minder treinen op het traject en moeten reizigers rekening houden met vertraging. Ook het tramverkeer op het Stationsplein werd als gevolg van het incident stilgelegd.

“Ik dacht meteen aan terreur”

Volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak in het station, kwam er een jongen met een bebloede hand zijn zaak in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.

Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten ‘liggen blijven’ schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. “Ik dacht meteen aan terreur.”

De Nederlandse minister voor Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus is op de hoogte gebracht. Hij wilde niet ingaan op de vraag of het gaat om een terroristische aanslag. Ook de kersverse Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en wacht het politieonderzoek af.

Het onderzoeksteam van de politie roept mensen die getuige waren van het incident of beelden hebben gemaakt op om contact op te nemen met het onderzoekteam via 0900-8844.