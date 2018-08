Verdachte moord Nicky (11) op Most Wanted-lijst

Jos Brech, de 55-jarige verdachte van de moord op Nicky, staat op de lijst van meest gezochte criminelen in Europa. Brech zou ondergedoken leven in de bossen in de Franse Vogezen.

Vandaag kwam er doorbraak in de twintig jaar oude moordzaak. De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood teruggevonden in de buurt van een zomerkamp, maar de dader werd nooit gevonden. Tot speurders vandaag een match vonden tussen DNA van de dader en dat van Jos Brech.

Brech trok in oktober 2017 naar het buitenland en sindsdien is er geen spoor van hem. De laatst bekende verblijfplaats van de man is een chalet in de Franse Vogezen. De politie gaat er wel van uit dat hij nog in leven is. Nog volgens de speurders is Brech een echte 'bushcrafter', iemand die vertrouwd is met het overleven in bossen en wilde omgevingen.

