Verdachte dodelijk ongeval Pinkpop vrij

De 34-jarige man uit Heerlen die verdacht wordt van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in het Nederlandse Landgraaf maandagochtend na Pinkpop, is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geen aanwijzingen dat de man opzettelijk op mensen is ingereden.

Bij de aanrijding kwam een man uit Heerlen om het leven. Drie mensen raakten zwaargewond. De man blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval.

Uit onderzoek blijkt dat de man niet had gedronken. Het is nog niet duidelijk of hij verdovende middelen had gebruikt.

