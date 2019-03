Gökmen Tanis, de verdachte van de aanslag in Utrecht, heeft bekend. Dat heeft het Openbaar ministerie bekendgemaakt. Hij zegt dat hij alleen handelde.

Er is de 37-jarige Tanis onder meer meervoudige moord of doodslag met terroristisch oogmerk ten last gelegd.

Afgelopen maandag schoot Gökmen Tanis drie mensen door op een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht.