Verdachte aanslag Thalys weer vrijgelaten

De Marokkaanse man van 36 die woensdag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op een Thalys in augustus 2015, is door de politie weer vrijgelaten. Er zijn te weinig bewijzen om zijn betrokkenheid aan te tonen, klinkt het.

De antiterreurdiensten in Frankrijk hebben de man opnieuw vrijgelaten omdat in dit stadium van het onderzoek te weinig bewijzen voor zijn betrokkenheid kunnen worden aangetoond. De man werd ervan verdacht logistieke steun te hebben geboden aan de aanslagpleger.

Onderweg naar België

De man die in Spanje woont, werd woensdag opgepakt tijdens een Frans-Spaanse operatie. Hij zou onderweg geweest zijn naar België. Na 48 uur voorhechtenis blijkt te weinig welk zijn aandeel in dit dossier is. Wel is duidelijk dat hij banden heeft met radicaal-islamitische milieus en eerder zijn steun aanterreurgroep Islamitische Staat (IS) uitsprak om aanslagen in Europa te plegen.

Op 21 augustus 2015 opende de Marokkaan Ayoub El Khazzani het vuur tijdens een Thalysrit van Amsterdam naar Parijs. Hij werd daartoe aangezet door Abdelhamid Abaaoud, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van november 2015 in Parijs. El Khazzani werd door drie Amerikaanse militairen die op vakantie waren in Europa overmeesterd.

