Verbod op blauwdrukken 3D-geprinte wapens

Een rechtbank in de Amerikaanse stad Seattle heeft gisteren een wapenactivist een verbod opgelegd om blauwdrukken om een vuurwapen met een 3D-printer te maken, op het internet te publiceren. Dat meldde de procureur-generaal van Washington, Bob Ferguson.

De staat Washington had samen met acht andere staten en het hoofdstedelijke district Washington D.C. een rechtszaak aangespannen tegen de federale overheid, nadat die een schikking had getroffen met de wapenactivist Cody Wilson en zijn organisatie Defense Distributed. Daardoor was die laatste vrij om blauwdrukken voor het 3D-printen van een vuurwapen te publiceren.

Wilson had aangekondigd dat hij de plannen vandaag op het internet zou zetten, maar gisteren waren het ontwerp en de instructies voor het maken van het model 'Liberator' al online verschenen. Meer dan vijfduizend mensen hebben de gegevens gedownload.

Geen controle

Tegenstanders vrezen vooral dat de ge-3D-printe wapens, die niet waargenomen kunnen worden door een metaaldetector, in de handen van criminelen terechtkomen. Het is nagenoeg ook erg makkelijk om met een blauwdruk een eigen wapen te printen. Bovendien is er geen enkele controle op mensen die eigen wapens maken. Ze zijn gemaakt van plastic zoals die waaruit legosteentjes bestaan.