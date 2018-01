"Verbied verkoop energiedrinks aan jongeren"

Nederlandse kinderartsen willen een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen. De drankjes zijn volgens de artsen vaak de oorzaak dat jongeren op de spoeddiensten terechtkomen. Ook in ons land raadt de Hoge Gezondheidsraad minderjarigen af om energiedrankjes te consumeren, al pleiten ze niet voor een verbod.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich grote zorgen over de toename van het gebruik van energiedrankjes bij jongeren onder de achttien jaar. De vereniging pleit voor een verbod op de verkoop aan minderjarigen. Volgens het Algemeen Dagblad drinken tieners soms wel zes blikjes of meer. Dat veroorzaakt rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen.

Artsen zien bovendien dat veel jongeren op de spoedafdeling terechtkomen door het gebruik van de energiedrankjes. Er zit te veel cafeïne, suiker en taurine in. Niet iedereen in Nederland is voorstander van zo'n verbod. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport pleit voor meer voorlichting op scholen en sportverenigingen.

En in België?

De Hoge Gezondheidsraad in ons land zegt bezorgd te zijn over het effect van de energiedrankjes op minderjarigen. “En dat omdat ze het risico verhogen op overmatig, potentieel, schadelijk, cafeïneverbruik en de gevolgen ervan zoals slapeloosheid, zenuwachtigheid, angst, hoofdpijn, bevingen maar ook op de mogelijke inductie van een cafeïneverslaving”, klinkt het.

Daarom raden ze zwangere vrouwen en kinderen jonger dan zestien jaar af om die energiedrankjes te gebruiken. Een verbod op de drankjes vragen ze niet.