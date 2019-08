Een veiligheidsagente op de luchthaven van Rochester in New York is ontslagen nadat ze een passsagier een onbeleefd briefje had toegestopt. Op het briefje stond "Je bent lelijk". Het hele incident werd met bewakingscamera's opgenomen. Het is duidelijk dat de man niet wist wat hem overkwam. Achteraf wordt ook duidelijk dat de man waarschijnlijk niet het enige doelwit was en de vrouw nog meer briefjes uitdeelde.