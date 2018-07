Veiligheidsagent Macron praat voor het eerst

"Ik heb geen enkele slag uitgedeeld aan die betoger, dat lijkt alleen maar zo", dat is de merkwaardige verdediging van Alexandre Benalla. Hij is de veiligheidsmedewerker van de Franse president Macron en kwam in opspraak naar aanleiding van een filmpje waarin hij een manifestant op straat zwaar aanpakt. De man gaf, naar aanleiding van zijn ontslag, voor het eerst een tv-interview op de Franse zender TF1.

Alexandre Benalla werkte in het besproken filmpje een betoger tegen de grond, hij draagt een helm en wat later een politiearmband, terwijl hij geen agent is. En dat is verboden. Volgens de veiligheidsmedewerker is die armband hem zelf door de politie gegeven.

President macron noemde z'n gedrag op de beelden een telleurstelling, zelfs verraad. Maar Benalla zegt dat hij deed wat elke burger zou doen. "Ik werd geconfronteerd met mensen die vandalen zijn, helemaal geen vriendelijke betogers dus, maar mensen die criminele feiten hebben gepleegd tegenover de politie. Ik had de reactie van een burger die mensen wilde helpen arresteren, die volgens mij criminelen zijn", klonk het in de tv-show.

Al vier politieke partijen hebben naar aanleiding van de hele affaire een motie van wantrouwen ingediend tegen de Franse regering.