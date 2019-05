Veel muziek, veel tranen en massa volk op stille wake voor Julie Van Espen

Aan de Theunisbrug aan het Sportpaleis in Merksem (Antwerpen) werd vanavond een stille wake gehouden voor de overleden Julie Van Espen. Aan de aanwezigen werd vooraf gevraagd om witte rozen, fakkels en kaarsen mee te nemen naar het herdenkingsmoment.

De moord op Julie Van Espen brengt heel wat teweeg. Meer dan duizend mensen zijn vanavond samengekomen om Julie te herdenken. Organisator Gianni Peeters wil samen met de aanwezigen een signaal geven aan de ouders en familie van Julie: zij staan er niet alleen voor. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. "Er is heel veel emotie, ook woede", zegt hij. "Waarom is dit kunnen gebeuren? Had dit mogen gebeuren? En had dit vermeden kunnen worden? Ook daarover willen we een signaal geven", zegt Gianni nog.

(Lees verder onder de video)

Mars in Antwerpen

Zondag vindt er ook een mars plaats in het centrum van Antwerpen. De organisatie van de mars "tegen seksueel geweld" wil die om 14 uur laten plaatsvinden van het Astridplein naar het Steenplein, via de Groenplaats. Op de Facebookpagina van het evenement is de belangstelling alvast groot. “Door talrijk aanwezig te zijn, vragen wij beleidsmakers om daadkrachtiger op te treden tegen daders en straffen te verhogen”, klinkt het bij de organisatie.

Minuut stilte bij Antwerp FC

Nog op zondag zullen ook de supporters van Antwerp FC een minuut lang stilte houden voor Julie. Antwerp speelt zondag om 14.30 uur tegen Anderlecht in De Bosuil. Voor aanvang van de wedstrijd last de club een minuut stilte in voor de jonge vrouw en in de 23ste minuut zal er een luid applaus klinken. Antwerp roept de supporters van Anderlecht op deel te nemen aan het applaus. “Niet alleen ter nagedachtenis aan Julie, maar ook als een ‘nee’ tegen seksueel geweld”, klinkt het bij de club.

Ook buiten Antwerpen zijn mensen diep geschokt door de moord en worden er waken georganiseerd.

Stille mars in Brugge

In Brugge is het de bedoeling om vrijdagavond om 18.30 uur samen te komen in ARTificial, in de Langestraat 53. “Om 19.30 uur vertrekken we richting de Markt. Op de Markt houden we dan een minuut stilte. Het is vooral de bedoeling om ‘awareness’ te creëren. Ik wil niemand met vinger wijzen, dat brengt Julie niet terug en dat wil ik duidelijk maken”, vertelt organisator Stijn. Hij kende het slachtoffer niet persoonlijk, maar is vooral geraakt door de gebeurtenissen. Meer informatie is terug te vinden op de Facebookpagina ‘Stille mars voor Julie (Brugge)’.

Vrouwenketting in Kortrijk

In Kortrijk wordt vrijdag een vrouwenketting georganiseerd. “Wij willen vrij zijn. Vrij fietsen. Vrij feesten. En daarom geven we vrijdagavond een signaal”, klinkt het op het Facebookevenement. De organisatoren roepen op om vrijdag met alle Kortrijkse vrouwen te verzamelen aan het oud gerechtsgebouw. Daar zullen ze een mensenketting vormen.