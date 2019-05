Er komt heel wat kritiek op de abortuswet die gisteren is goedgekeurd door de Senaat van de Amerikaanse staat Alabama.

In die nieuwe wet staat dat abortus verboden is, behalve wanneer de gezondheid van de vrouw in gevaar is.

Alleen de gouverneur moet de wet nu nog goedkeuren. Als ze dat doet gaat ze over 6 maanden in.

Heel wat Democratische politici zijn verontwaardigd, en ook Hollywoodsterren laten hun stem horen. "Minder strenge straf voor verkrachter dan voor dokter die slachtoffer helpt"