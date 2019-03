Vaticaan zal misbruikcijfers publiceren

Het Vaticaan zal de misbruikcijfers publiceren. Met de publicatie wil het Vaticaan duidelijk maken dat clerici die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, ook effectief bestraft worden. Dat meldt het gespecialiseerde religieuze nieuwsagentschap I.Media.

Aartsbisschop Charles Scicluna, adjunct-secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, verklaarde dat opdracht is gegeven om de officiële misbruikcijfers wereldwijd in te zamelen en die te publiceren. Wanneer de publicatie er komt, is nog niet geweten.

Paus Franciscus heeft er alvast op aangedrongen dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren. Scicluna, een vertrouweling van paus Franciscus, werd belast met de opvolging van de behandeling van klachten over geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik en al dan niet uit het ambt werden gezet.

De Congregatie voor de Geloofsleer behandelt niet alleen de klachten over seksueel misbruik, maar is ook bevoegd om de daders uit het ambt te zetten.