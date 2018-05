Vandaag weer bloedvergieten in Gazastrook?

Na gisteren is iedereen bang voor een tweede dag van bloedvergieten in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever (de gebieden waar de Palestijnen wonen). Gisteren zijn daar 58 doden gevallen, onder wie zelfs een baby - een meisje van amper acht maanden oud. Ze is gestikt door traangas. Vandaag is het alweer een symbolische dag: voor de Palestijnen de dag van de catastrofe.

Op de grens tussen Gaza en Israël leek het vanochtend relatief rustig. De dag begon met enkele jongeren die stenen gooien langs de Palestijnse kant, waarop Israëlische soldaten dichterbij komen. Ze vuurden terug met traangas en rookbommen.

Ook in Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever komen Palestijnse demonstranten op straat. Maar ook daar staat het Israëlische leger paraat om ze uiteen te drijven met traangas.

Gisteren kwamen bij het geweld minstens 58 Palestijnen om. Onder wie ook een baby van 8 maanden die stierf nadat ze traangas had ingeademd. Om de doden van gisteren te herdenken en te begraven, houden de Palestijnen vandaag een algemene staking.

De Palestijnen herdenken vandaag ook de Nabka, de dag dat ze 70 jaar geleden met honderdduizenden uit hun leefgebieden werden verdreven.

"Vandaag dreigt opnieuw een dramatische dag te worden", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanuit Gaza. De zeventigste verjaardag van de staat Israël leidt al enkele weken tot zware onrust, maar daarenboven gooit ook de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem olie op het vuur. De Verenigde Staten erkennen daarmee Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Dat zet kwaad bloed bij de Palestijnen, want zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

VN-veiligheidsraad

De Palestijnse Autoriteit (PA) eist een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Palestijnse diplomaat Saeb Erekat zei dat de PA bescherming eist voor het Palestijnse volk onder de Israëlische bezetting. Ook zal ze zich wenden tot het Internationale Strafhof in Den Haag vanwege de Israëlische nederzettingen. De Verenigde Staten openden gisteren hun ambassade in Jeruzalem. Op de Gazastrook lokte dat gewelddadig protest uit, waarbij Israëlische soldaten dus minstens 58 Palestijnen ombrachten.

