Valse tweets verstuurd om Amerikanen te doen stemmen

In de VS is er heisa ontstaan over valse tweets die verspreid worden met Kim Kardashian en Kanye West in de hoofdrol. Wie zich laat vangen, merkt al vlug dat het niets met showbizz maar alles met politiek te maken heeft. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen warm te maken voor de tussentijdse verkiezingen van 6 november.

“Kim Kardashian en Kanye West zijn uit elkaar”, zo luidde een simpele (en intussen verwijderde) tweet van het Amerikaanse Elle Magazine. Het was er alvast eentje met grote impact, dat bewijzen de 15.000 likes en 9.000 retweets.

Als je op het artikel klikt, krijg je echter geen informatie over de break-up. In de plaats daarvan kom je op een website waar je je kan registreren als kiezer voor de midterm elections, de tussentijdse parlementsverkiezingen in de VS op 6 november.

De extra stemmers zijn in de VS zeker welkom, want bij de tussentijdse verkiezingen van vier jaar geleden, heeft maar een op de drie potentiële kiezers effectief gestemd. Ook popsterren gooien zich daarom in de strijd. Begin deze maand deed bijvoorbeeld ook Taylor Swift dat, op de American Music Awards. 48 uur later hadden al 250.000 kiezers zich geregistreerd, de meeste prille twintigers.

"Fake news"

Volgens Reinout Van Zandyck, social media-expert voor politieke partijen, kan zo’n tweet op korte termijn zeker effect hebben, omdat jongeren misschien overtuigd worden te gaan stemmen. “Maar op de lange termijn denk ik eerder negatief. We hebben al een perceptie rond fake news, dat jongeren nog meer een afkeer gaat hebben van politieke zaken.”

Hoewel de bedoelingen van Elle Magazine niet negatief zijn, zijn de meningen over de actie verdeeld. Elle moedigt haar lezers aan om op vrouwen te stemmen, maar doet als journalistiek medium met de actie ook heel wat wenkbrauwen fronsen.