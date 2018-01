Vals alarm voor raketaanval op Hawaï

In de Amerikaanse staat Hawaï hebben mobiele telefoons een alarmbericht gekregen dat waarschuwde voor een inkomende ballistische raket. Ook op de televisie werd gewaarschuwd voor de aanval. Het noodgevallenagentschap en de gouverneur van Hawaï, David Ige, zeiden echter al snel op Twitter dat er geen raketdreiging is.

"Ballistische raketdreiging inkomend naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening", zo klonk de 'emergency alert' die veelvuldig op Twitter werd gedeeld. Behalve het 'Hawaii Emergency Management Agency' zei ook Tulsi Gabbard, een Hawaïaanse Democrate in het Huis van Afgevaardigden, dat het om een vals alarm ging.

Ook volgens het Amerikaanse commando in de Stille Oceaan, US Pacific Command, is er geen raketdreiging voor Hawaï vastgesteld. "Het eerdere bericht was foutief gestuurd. De staat Hawaï zal zo snel als mogelijk een correctie sturen", klinkt het.

Testbericht De afdeling in Honolulu van de nationale weersdienst meldde later in een persbericht dat het alarm een testbericht was. De dienst beklemtoonde nogmaals dat er geen echte raketdreiging was.

In augustus vorig jaar was er ook een vals raketalarm op het eiland Guam. Beide gebieden liggen mogelijk binnen bereik van raketten uit Noord-Korea.

Paniek Het valse alarm beroert de gemoederen op sociale media. Op Twitter circuleren beelden van de melding op televisie.

EMA officials now saying on TV that the alert sent to people in Hawaii that said a “ballistic missile threat inbound to Hawaii ... this is not a drill” was actually a drill pic.twitter.com/2osOKDrzKa — Michelle Broder Van Dyke (@michellebvd) 13 januari 2018