Vakbonden uit 15 landen komen bijeen over Amazon

Voor het eerst zijn vakbondsvertegenwoordigers uit een vijftiental landen maandag in Berlijn bijeengekomen om acties tegen de Amerikaanse onlinewinkel Amazon op elkaar af te stemmen. Amazon ligt al jaren onder vuur voor zijn personeelsbeleid.

De vakbondsmensen kwamen uit alle hoeken van de wereld: Egypte, Brazilië, Frankrijk, Italië, Pakistan enzovoort. Ze houden in Berlijn een top achter gesloten deuren over de arbeidsomstandigheden in de verdeelcentra van Amazon.

"Over de hele wereld ondervinden we dezelfde moeilijkheden", zegt Christy Hoffmann van de internationale vakbond UNI Global Union. De bonden klagen onder meer over de hoge werkdruk, de controle van werknemers via 'tracking' en de lage lonen.

De vakbonden voeren in Europa al jaren strijd met de directie van Amazon. Op belangrijke verkoopdagen zoals Black Friday werd de voorbije jaren actiegevoerd in vestigingen van het bedrijf. Vorig jaar waren er stakingen in verschillende landen tegelijkertijd.