Vader vindt twee zonen dood terug in hotel in Firenze

In een hotel in Firenze zijn twee Vlaamse broers (20 en 27) dood aangetroffen. Er werden geen sporen van geweld gevonden. Alles wijst voorlopig op een dodelijke mix van drugs en alcohol, meldt de Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’. Volgens Italiaanse media gaat het om Dries en Robbe D. C.

Het was hun vader - een zaakvoerder van een containerbedrijf uit Olen- die de lugubere ontdekking deed. Deze ochtend dacht de man nog dat ze aan het slapen waren. Toen hij tegen de middag terugkeerde, stelde hij vast dat ze overleden waren.

Agenten vonden in hun kamer pijnstillers, lege flessen wijn en sporen van drugs. Een autopsie op beide lichamen moet die these bevestigen.

De jongens waren op vakantie met hun vader en diens partner. Volgens hem zijn ze gisteravond samen nog een stukje gaan eten. Om 22.30 uur zijn ze dan naar het hotel teruggekeerd. Camerabeelden van het viersterrenhotel op het Santa Maria Novella-plein zullen moeten uitwijzen of ze nadien toch opnieuw de nacht ingedoken zijn.