Vader Theo doet emotionele oproep: “Heb zijn broertje beloofd hem mee naar huis te nemen”

Laurent Hayez, de vader van de Belgische student die vermist is in Australië, heeft maandag opgeroepen om elke informatie te delen die kan bijdragen aan het onderzoek om zijn zoon terug te vinden. Hij riep tijdens een persconferentie met de politie maandag op om toegang te krijgen tot de WhatsApp-berichten van zijn zoon.

Eind vorige week kwam de vader van Theo Hayez aan in Australië en het is de eerste keer dat hij in het openbaar spreekt over de verdwijning van zijn zoon. Dat gebeurde maandag voormiddag op een persconferentie in Tweeds Head, niet ver van het kuststadje Byron Bay waar Theo Hayez voor het laatst is gezien op 31 mei. "Als u informatie heeft maar niet met de politie in contact wil komen of bang bent om het te melden, neem dan alstublieft anoniem contact op het met meldpunt 'crime stopper'", vroeg Laurent Hayez. Hij voegde eraan toe dat het "van levensbelang" is dat de rechercheurs toegang hebben tot het WhatsApp-account van zijn zoon, "elke minuut telt".

De vader bevestigde dat zijn zoon de app nog had gebruikt enkele uren voor zijn verdwijning. Hayez bedankte zijn naasten, de Australische politie en de gemeenschap van Byron Bay voor hun inspanningen de voorbije twee weken om Theo te vinden. "Toen ik uit België vertrok, heb ik zijn broer beloofd dat ik Theo terug naar huis zou brengen. Help mij om mijn belofte na te komen", aldus de geëmotioneerde vader nog.

De politie van Byron Bay gaf nieuwe beelden van een veiligheidscamera vrij waarop de jongeman op 31 mei om 19.45 uur gefilmd wordt terwijl hij alcohol koopt. Daarop zijn de kleren die de jongen op de dag van zijn verdwijning droeg, duidelijk te zien.

Op eerder vrijgegeven beelden is te zien hoe Theo de nachtclub in Byron Bay verliet op 31 mei om 23.30 uur. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer.