Vader slachtoffer valt Nassar aan

Op het proces tegen Larry Nassar, de 54-jarige gewezen arts van het Amerikaanse turnteam, is er opschudding ontstaan tijdens een zitting. Een vader van drie slachtoffers vraagt aan de rechter of hij even met Nassar in een aparte ruimte kan zitten. Wanneer de rechter dat weigert, slaan bij de vader de stoppen door.

Nassar staat terecht voor seksueel misbruik. Hij zou meer dan 265 slachtoffers gemaakt hebben. In eerdere processen krijg de man al celstraffen van 65 en 175 jaar.

Op het derde proces van de man stormde de vader van drie slachtoffers naar hem toe nadat hij aan de rechter had gevraagd om even met 'de duivel' in een aparte gesloten ruimte te gaan zitten. De rechter weigerde dat, waarna hij op Nassar afstormde.

