Vader Meghan Markle niet naar trouw?

Het is onduidelijk of de vader van de Amerikaanse ex-actrice Meghan Markle zaterdag aanwezig zal zijn op de 'royal wedding'. Thomas Markle zou zijn aanwezigheid volgens enkele media geannuleerd hebben omdat hij ”de koninklijke familie en zijn dochter niet in verlegenheid wil brengen”.

Kensington Palace laat via een persbericht weten dat “Meghan en prins Harry om begrip en respect vragen voor Mr. Markle in deze moeilijke situatie”. “Dit een zeer persoonlijk moment voor Meghan enkele dagen voor haar trouw”, voegde een woordvoerder van Kensington Palace daar volgens de BBC nog aan toe.

De vader van de bruid zou aan Mexicaanse pers gezegd hebben dat hij besloten heeft om niet aanwezig te zijn op de bruiloft omdat hij “zijn dochter niet in verlegenheid wil brengen”.

Thomas Markle kwam onlangs in opspraak omdat hij paparazzifoto’s van hem in scène had laten zetten. Daarop was Harry’s aanstaande schoonvader te zien toen hij achter zijn computerscherm een nieuwsbericht over Harry en Meghan aan het lezen was. Volgens de Daily Mail zou hij daar bijna 100.000 euro voor ontvangen hebben, iets wat de vader ontkent.