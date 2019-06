Vader en dochtertje verdrinken aan grens Mexico-VS

Grenswachters hebben maandag de lichamen ontdekt van een man uit El Salvador en zijn 23 maanden oude dochtertje. Het duo had geprobeerd om de Rio Grande over te zwemmen aan de grens tussen Mexico en de VS, maar de gevaarlijke overtocht kostte hen uiteindelijk het leven. Ze werden meegesleurd door de stroming voor de ogen van de moeder van het gezin.

De lichamen van Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn dochtertje Valeria lagen aan de oever van de Rio Grande, met hun gezichten naar de grond, de zwarte t-shirt van de man opgestroopt, met daaronder het hoofdje van zijn dochter. Haar arm lag nog gedrapeerd om zijn nek, wat doet vermoeden dat ze zich tot op het einde aan haar vader heeft vastgeklampt.

Volgens de Mexicaanse krant La Jornada had het gezin tevergeefs geprobeerd om zich aan te melden bij de Amerikaanse autoriteiten om asiel aan te vragen en besloten ze daarom de rivier over te zwemmen. Martínez bracht zijn dochter over naar de Amerikaanse zijde van de rivier en keerde dan terug om zijn vrouw Tania Vanessa Ávalos te gaan halen. Zijn dochtertje werd echter bang en wilde hem achterna komen. Martínez keerde terug en slaagde erin zijn dochtertje te grijpen, maar de stroming sleurde het duo vervolgens mee. De vrouw zelf kon gered worden door een andere familielid.

Hun lichamen werden maandagochtend aangetroffen op de oever van de rivier nabij Matamoros, Mexico, aan de overkant van Brownsville, Texas, en op verschillende honderden meters van waar ze hadden geprobeerd om de rivier over te steken.