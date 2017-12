Urenlange files bij Franse skigebieden

Verkeer van en naar de skigebieden in de Franse Alpen moet tot laat in de avond rekening houden met uren vertraging. Door zware sneeuwval is het toch al drukke vakantieverkeer vastgelopen tussen Albertville en Moûtiers, en tussen Moûtiers en de Italiaanse grens. Dat meldt de Nederlandse ANWB, de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.

Wintersporters op weg naar de Alpen melden via sociale media urenlang te doen over slechts tientallen kilometers. Ook zijn er foto's van zwaar besneeuwde wegen. Op die wegen kan niet worden gereden zonder sneeuwkettingen, zo waarschuwen de Franse autoriteiten. Het verkeer rijdt er niet harder dan stapvoets.

Weg afsluiten

Volgens de Verkeersinformatiedienst is de file richting Val Thorens op de N90 gegroeid tot 33 kilometer. Het verkeer wordt alleen nog gedoseerd doorgelaten. Daarnaast sluiten de autoriteiten geregeld de weg af om pijlen af te steken om gecontroleerd lawines uit te lokken.

