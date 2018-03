United Airlines vliegt hond naar fout land

Het vorige schandaal is nog niet koud en United Airlines ligt alweer onder vuur. Nadat gisteren bekend raakte dat een stewardess een puppy vermoord had, blijkt nu dat de luchtvaartmaatschappij een hond naar Japan heeft gestuurd in plaats van naar het Amerikaanse Kansas.

Irgo, een Duitse herder, zou samen met zijn familie van Wichita naar Oregon verhuizen. Toen eigenares Kara Swindle de hond kwam ophalen in de luchthaven in Kansas, bleek haar hond nergens te bespeuren. In zijn plaats vond ze een Duitse dog. Beide honden moesten overstappen in Denver. Daar zouden medewerkers van United Airlines de twee honden verwisseld hebben.

Swindle had geen idee waar haar hond was. Ze verklaart dat ook de luchtvaartmaatschappij pas wist waar Irgo naartoe gevlogen was nadat zijn vlucht geland was in Japan. Bovendien zou Irgo geen water en drinken gehad hebben tijdens de hele vlucht, die meer dan zestien uur duurde.

Onderzoek gestart

“De fout is gebeurd tijdens een overstap in Denver. Op dat moment zijn de twee honden naar de verkeerde bestemming gestuurd”, aldus United Airlines. “We verontschuldigen ons voor deze fout en onderzoeken wat er exact gebeurd is.”

Eerste klasse

Een dierenarts in Japan heeft de hond onderzocht en die lijkt gezond genoeg om opnieuw naar de Verenigde Staten te vliegen. Thuis zal hij voor een tweede maal onderzocht worden door een dierenarts. De luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat ze de hond zullen terugvliegen naar de verenigde Staten een aparte ruimte in eerste klasse.

Zoveelste schandaal

Dit schandaal komt een dag nadat bekend raakte dat een Franse buldogpuppy gestorven was op een vlucht van American Airlines. Een stewardess had de elfjarige eigenares verplicht om de tas waar de hond inzat in een bagagevak te steken. In die kleine en donkere ruimte stierf het beestje door zuurstofgebrek.

Het is niet de eerste keer dat er dieren sterven tijdens een vlucht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Uit cijfers van het US Department of Transportation blijkt dat er in 2017 24 dieren stierven tijdens een Amerikaanse vlucht. Van die 24 dieren kwamen er maar liefst 18 om het leven tijdens een vlucht van United Airlines.