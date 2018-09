Unieke koffiebranderij van Starbucks in Milaan

De keten Starbucks opent morgen een unieke koffiebranderij en een café in het Italiaanse Milaan, van zo'n 2.300 m² groot. Zo'n winkels bestaan voorlopig enkel in Seattle en Shanghai. Liefhebbers kunnen er terecht voor koffie, maar ook voor ijsjes, taart en andere dranken. Voor een espresso zal je er vanaf morgen 1,8 euro betalen, ongeveer dubbel zoveel als wat de Italianen normaal voor een espresso neertellen. Het is dan ook de vraag of de unieke Starbucks de Italianen, op vier in de top van koffiedrinkende landen, kan bekoren.