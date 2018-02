Uitzonderlijk: aardbeving in Wales

Delen van Wales en het zuidwesten van Engeland zijn door een aardbeving met een magnitude van 4.4 getroffen, de krachtigste in Groot-Brittannië in tien jaar. Het epicentrum lag ongeveer 20 kilometer ten noorden van de stad Swansea, in Wales, meldde het geologische instituut BGS (British Geological Survey).

Gebouwen beefden gedurende verscheidene seconden in de zone van de aardbeving, en de campus van de universiteit van Swansea werd ontruimd, maar er waren geen meldingen van schade. De relatief lichte beving was de krachtigste die zich aan land liet voelen sinds februari 2008, toen Engeland door een aardbeving met een kracht van 5,2 getroffen werd.

Aardbevingen van dit kaliber komen ongeveer om de drie tot vijf jaar voor in Groot-Brittannië, aldus BGS.