Uittocht Oost-Ghouta houdt aan

Deze ochtend zijn opnieuw meer dan 11.000 mensen uit Oost-Ghouta kunnen ontsnappen. De massale uittocht houdt nu al drie dagen aan.

11.000 mensen konden deze ochtend wegtrekken uit Oost-Ghouta, de door rebellen en jihadisten beheerste enclave. Dat cijfer is afkomstig van het Centrum voor verzoening in Syrië, een orgaan van het Russische ministerie van Defensie. Het is al de derde opeenvolgende dag dat duizenden mensen de enclave nabij de Syrische hoofdstad Damascus hebben kunnen verlaten.

Ontsnapte burgers meldden hoe zij door de rebellen werden ingezet als “menselijke schilden”. Het Syrische leger zegt dan weer dat het momenteel al ruim twee derde van het gebied kon veroveren.