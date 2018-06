Uitslaande brand in Londens hotel

In Londen woedt op dit moment een hevige brand in het Mandarin Oriental Hotel. De rookpluim is van ver te zien.

Bijna honderdtwintig brandweermannen en twintig brandweerwagens zijn ter plaatse en proberen de brand onder controle te krijgen. De zwarte rookpluim is van kilometers ver te zien boven het centrum van Londen. Het vuur zou ondertussen onder controle zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, meldt de Londense brandweer.

The Mandarin Oriental is een vijfsterrenhotel vlakbij Hyde Park. Het telt twaalf verdiepingen en omvat ook luxerestaurants. Het hotel is opgetrokken in Edwardiaanse stijl en ging in 1902 open als Hyde Park Hotel. In 1996 kocht de Mandarin Oriental Hotel Group het.