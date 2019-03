Uit het archief: Exact 5 jaar geleden verdween MH370

De meest mysterieuze verdwijning die de wereld vandaag nog altijd in de ban houdt, is ook de meest recente. Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat MH370, een vlucht van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord, plots van de radar verdween. De zaak is nooit opgelost. Maar wat gebeurde er nu op dit bewuste 8 maart 2014?

De verdwenen vlucht MH370 is een van de grootste luchtvaartmysteries ooit. Op 8 maart 2014 vertrok de Boeing 777 met 239 mensen aan boord ’s nachts van Kuala Lumpur in Maleisië naar de Chinese hoofdstad Peking. Veertig minuten na het opstijgen verdween het toestel plots van de radar.

Het vliegtuig en de passagiers - 12 crewleden, 227 passagiers - werden nooit teruggevonden, ondanks een nooit eerder geziene zoekactie die zo’n drie jaren duurde en waarbij verschillende landen betrokken waren. We weten dat het vliegtuig rechtsomkeer maakte, richting de zuidelijke Indische Oceaan vloog, en dat iemand de trackingsystemen manueel uitzette. Vermoedelijk crashte de Boeing ergens in zee.