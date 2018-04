Uber-chauffeurs beschuldigd van verkrachting

103 Amerikaanse Uber-chauffeurs zijn de afgelopen vier jaar beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag of zelfs verkrachting. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Zeker 31 van hen werden veroordeeld voor aanranding (met geweld) of zelfs verkrachting.

Afgelopen november heeft de 54-jarige Uber-chauffeur David Sanchez tachtig jaar celstraf gekregen voor het verkrachten, aanranden, drogeren en seksueel intimideren van verschillende vrouwen en tienermeisjes. CNN onderzocht het voorval en vond nog veel meer klachten tegen Uber-chauffeurs.

Gegevens

Er zijn geen openbaar beschikbare gegevens voor het aantal seksuele aanrandingen door Uber-bestuurders of door bestuurders van andere, gelijkaardige taxibedrijven. CNN zegt verschillende politierapporter, rechtbankdossiers en databanken van rechtbanken te hebben onderzocht om tot deze conclusies te komen. Uber zelf wilde geen cijfers vrijgeven.

In appartement

Zo vond CNN een voorval van een vrouw uit Miami die haar kinderen had afgezet bij haar grootmoeder, waarna ze op café ging met een vriend. Ze nam een Uber om terug te keren naar huis. Ze vertelt dat ze haar bewustzijn is verloren tijdens de rit en dat ze de volgende ochtend wakker werd met haar broek en ondergoed op de grond. De Uber-chauffeur zou haar gedragen hebben tot in haar appartement, haar op het bed gegooid hebben en haar misbruikt hebben. De bestuurder van de Uber vertelde de politie dat hij wist dat de vrouw gedronken had en dat hij een fout heeft begaan. Momenteel is het wachten op een rechtszaak.

CNN heeft Uber maanden geleden al op de hoogte gebracht van het onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag en verkrachtingen bij het bedrijf. Uber wilde niet reageren en heeft een camerainterview met CNN afgezegd.