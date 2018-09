Tyfoon Mangkhut eist nu ook slachtoffers in China

Supertyfoon Mangkhut heeft na zijn vernietigende doortocht op de Filipijnen nu ook in China voor een ravage en dodelijke slachtoffers gezorgd. In de zuidoostelijke provincie Guangdong kwamen volgens de Chinese staatstelevisie twee mensen om het leven.

Mangkhut wordt beschouwd als de tot hiertoe zwaarste storm van dit jaar en maakte op de noordelijke Filipijnen minstens 59 dodelijke slachtoffers. De autoriteiten daar verwachten echter dat die balans nog verder zal oplopen en houden rekening met een honderdtal doden. Ook China en Hongkong werden inmiddels zwaar getroffen. In Hongkong alleen al is sprake van minstens 213 gewonden.

De tyfoon teisterde de Filipijnen gisteren twintig uur lang vooraleer verder te trekken naar het zuiden van China. Het natuurgeweld ging er gepaard met zware regenval en tientallen aardverschuivingen. Meer dan vier miljoen mensen zaten zonder elektriciteit nadat stroom- en communicatielijnen waren vernield. In grote delen van Azië is het vliegverkeer intussen volledig ontregeld. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn in Hongkong 900 vluchten geannuleerd. Ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort.