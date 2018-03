Twintigste ontslag in regering Trump

De Amerikaanse president Donald Trump vervangt zijn nationale veiligheidsadviseur. John Bolton zal de functie overnemen van H.R. McMaster. Dat heeft Trump zelf bekendgemaakt op Twitter. Bolton is de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Het is het 20ste ontslag sinds Trump president is.

“Ik ben blij om te kunnen melden dat John Bolton vanaf 9 april mijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur wordt. Ik ben erg dankbaar voor de diensten van McMaster, die zijn werk uitstekend heeft gedaan en die ook altijd mijn vriend zal blijven”, schrijft de Amerikaanse president op de sociaalnetwerksite.

In een eigen mededeling bedankt McMaster op zijn beurt Trump voor "de kans om hem en onze natie te dienen als nationaal veiligheidsadviseur". De 55-jarige driesterrengeneraal geeft daarnaast te kennen dat hij het leger verlaat en op pensioen zal gaan.

(Lees verder onder de tweet)

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 maart 2018

Speculaties Over een vertrek van McMaster werd al geruime tijd gespeculeerd. Een week geleden berichtte The Washington Post nog dat Trump definitief had beslist om de generaal aan de kant te schuiven. Hoewel McMaster erom bekendstaat hoogintelligent, erg belezen en relatief gematigd te zijn, zou Trump het nooit echt goed met hem hebben kunnen vinden. De president vindt volgens de Post dat hij te star is en klaagde dat zijn briefings te lang duren en irrelevant lijken.

Derde in rij De vroegere militair kwam op de post van nationaal veiligheidsadviseur ter vervanging van Michael Flynn, die in februari vorig jaar moest opstappen omdat hij tegen vicepresident Mike Pence had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Nu ook McMaster uit de functie stapt, wordt John Bolton meteen de derde nationale veiligheidsadviseur sinds Trump in het Witte Huis zit. Vorige week ontsloeg Trump nog zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en verving hem door CIA-directeur Mike Pompeo.

Geen onbesproken figuur De 69-jarige Bolton staat erom bekend een hardliner te zijn en is geen onbesproken figuur in Washington. Hij werd in 2005 door president George W. Bush tot ambassadeur bij de VN benoemd, maar zijn aanstelling gebeurde tijdens een reces van het Congres, waardoor zijn benoeming nooit werd bevestigd door de Senaat. Na anderhalf jaar – toen de bevestiging van zijn benoeming opnieuw op de agenda van de Senaat zou komen, stapte hij op.

