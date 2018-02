Tweede 'shutdown' VS is al van de baan

In de Verenigde Staten is de tweede ‘shutdown’ alweer voorbij. Na de Senaat heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden het begrotingsakkoord goedgekeurd. President Donald Trump moet de wet wel nog ondertekenen.

De ‘shutdown’ ging vannacht in nadat de Senaat er niet was in geslaagd om voor de deadline te stemmen over de begrotingswet. Republikeinen en Democraten kwamen eerder nochtans tot een politiek akkoord over het wetsvoorstel.

De tweede ‘shutdown’ van de Amerikaanse federale overheidsdiensten was dus maar van korte duur.

