Twee torens van Notre-Dame zijn gered na zware brand

In Parijs is er een zware brand uitgebroken in de Notre-Dame-kathedraal. Het dak en een torenspits zijn ingestort door de allesverwoestende vlammen. Ook het interieur is verwoest, maar de belangrijkste kunstschatten en de stenen structuur van het gebouw zouden gered kunnen worden. Eén brandweerman raakte zwaargewond. Intussen heeft de brandweer laten weten dat de torens gered zijn.

#NotreDame La flèche de la cathédrale vient de s'effondrer sous les cris de la foule. #Paris pic.twitter.com/EKJ9Fmo4Iv — Armand-Samuel LÉVY (@Armand_Sam_LEVY) 15 april 2019