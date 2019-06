"Twee tankers aangevallen in Golf van Oman"

In de Golf van Oman zijn twee tankers aangevallen. Dat schrijven verschillende buitenlandse media en lijkt bevestigd te worden door beelden. Het zou gaan om een schip van een Japanse en een Noorse rederij. Een van de tankers staat in brand.

De rederijen vermoeden dat hun schepen zijn aangevallen. De Japanse eigenaar van de Kokuka Courageus maakt melding van een aanval met "een of andere huls". De bemanning van dat schip is daarna geëvacueerd en op weg naar de Verenigde Arabische Emiraten .

Ook de Amerikaanse marine heeft weet van de incidenten en zeggen dat ze het verontrustend vinden.

Het is niet het eerste incident in de Golf. Vorige maand werd vier schepen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten gesaboteerd. Volgens de Verenigde Staten was dat zeker het werk van Iran.

Foto: Iraanse staatstelevisie TV IRNN