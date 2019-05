Twee raketten afgevuurd van Gaza naar Israël bij escalerende geweld

Palestijnse militanten in Gaza hebben deze morgen twee raketten afgevuurd op Israël, nadat er eerder langs beide kanten geschoten werd. Lokale media meldden dat explosieven en brandbommen gisterenavond vanuit Gaza naar Israël zijn gelanceerd, waarop Israël met vergeldingsacties kwam.

Volgens Israëlische media veroorzaakten de brandbommen verschillende branden in het zuiden van Israël. Als antwoord zei het Israëlische leger dat een straaljager en een vliegtuig "een aantal terreurdoelwitten in een militair terrein van Hamas in de Gazastrook hadden getroffen".

Nieuwe escalatie

Het geweld escaleert opnieuw nadat de Islamitische Jihadbeweging in Palestina twee dagen geleden een raket had afgevuurd richting Israël, die in de zee belandde, aldus het leger.

Als reactie verkleinde Israël het visgebied ter hoogte van de enclave opnieuw tot zes zeemijl (11 kilometer) nadat het een maand geleden uitgebreid was tot vijftien zeemijl.

Israël beschuldigde de Islamitische Jihadbeweging in Palestina er al van om de pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen te belemmeren.