Twee meisjes uit Oost-Vlaanderen opgepakt in Parijs, mogelijk op weg naar Syrië

In Parijs zijn vorige week vrijdag twee meisjes uit Oost-Vlaanderen opgepakt die mogelijk plannen hadden om naar Syrië te reizen. Er werd een dossier geopend rond het oudste meisje, van 18 jaar, dat na verhoor werd vrijgelaten. Het andere meisje, van 15 jaar oud, werd toevertrouwd aan het parket van Oost-Vlaanderen.

Volgens de Franse krant Le Figaro zou de anticriminaliteitsbrigade van de Parijse politie vrijdag opgeroepen zijn voor een vechtpartij in een flat in het IXde arrondissement van Parijs. Daar troffen ze onder meer een 18-jarig en 15-jarig meisje uit Oost-Vlaanderen aan bij een man die hen wou overtuigen om naar Syrië te trekken.

"Werken voor valse papieren"

Naar eigen zeggen was het meisje van 18 samen met een 15-jarige vriendin naar Parijs afgezakt om een man te bezoeken. Hij zou geprobeerd hebben om hen te overtuigen om naar Egypte te reizen. Van daaruit zouden ze naar Syrië trekken om deel te nemen aan de jihad. Volgens het 18-jarige meisje, I., moesten ze verplicht werken in een restaurant om geld te verdienen voor valse papieren.

I. (18) kon naar eigen zeggen een hulpbericht sturen naar haar familie. Het was dan ook haar familie die vorige week de twee meisjes terugvond in Parijs. Dat bevestigt het federaal parket aan onze redactie. De feiten worden onderzocht door de instanties in Parijs, het parket in Oost-Vlaanderen en het federaal parket.

Opgepakt

Le Figaro meldt dat het parket van Parijs een onderzoek opende naar de 29-jarige Fransman bij wie ze aangetroffen werden. De man werd opgepakt voor verdenking van ontvoering van minderjarigen in het kader van een terroristische groep, maar werd afgelopen maandag al vrijgelaten.

Foto: archief