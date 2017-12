Twee massagraven ontdekt in Raqqa

In de Syrische provincie Raqqa zijn twee massagraven ontdekt met enkele tientallen lichamen van burgers en Syrische militairen die door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zijn vermoord. Dat zegt het officiële Syrische nieuwsagentschap Sana.

De lichamen werden opgegraven in de buurt van het dorp Wawi, in het oosten van het land, op aangeven van de bevolking. De hele operatie kan "verschillende dagen duren, vanwege de grote omvang van de twee massagraven", zegt een bron van de Syrische burgerbescherming.

Islamitische Staat is verantwoordelijk voor talrijke gruweldaden in de gebieden die ze sinds 2014 wist te veroveren. Massaexecuties en onthoofdingen waren daar slechts enkele van.

Vrouwen en kinderen

In december 2014 werden de lichamen van 230 door IS geëxecuteerde personen opgegraven in een massagraf in de provincie Deir Ezzor. In juni 2015 doodden de jihadi's in drie dagen meer dan 200 burgers, onder wie vrouwen en kinderen, in de stad Kobani, alvorens teruggedreven te worden door Koerdische troepen.