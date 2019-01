Twee mannen opgepakt na autobom in Noord-Ierland

De Noord-Ierse politie heeft twee mannen opgepakt voor de vermoedelijke aanslag met een bomauto die zich voordeed in de stad Derry/Londonderry. De politie wijst een republikeinse splintergroepering met de vinger.

In de Noord-Ierse stad Londonderry, die Derry wordt genoemd door katholieken die gekant zijn tegen Brits bestuur, was zaterdagavond voor een gerechtsgebouw een auto in vlammen opgegaan. De politie-inspecteurs die de zaak onderzoeken, hebben zondag twee twintigers opgepakt, zo meldt de Noord-Ierse politie (PSNI) op Twitter.

Assistent-hoofdcommissaris Mark Hamilton van de politie noemt de aanval "ongelooflijk roekeloos". Hij zegt dat de politiediensten zaterdagavond de melding hadden gekregen dat er een bom geplaatst was aan het gerechtsgebouw. "Gelukkig zijn de aanvallers er niet in geslaagd om leden van de lokale gemeenschap te doden", zegt hij.

Volgens de politie zit Nieuw IRA, een afsplitsing van het IRA, mogelijk achter de aanval. "Onze belangrijkste piste is Nieuw IRA", aldus Hamilton. De politieman omschreef die organisatie als "een kleine groepering" die "grotendeels niet representatief" is.