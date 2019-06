Twee maanden na verwoestende brand misviering in Notre-Dame

Twee maanden nadat een verwoestende brand een goed deel van de Notre-Dame in de as legde, is er zaterdagnamiddag voor het eerst opnieuw een misviering in de beroemde kathedraal in Parijs. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit en de rector van de Notre-Dame Patrick Chauvet zullen de viering samen met andere priesters voorgaan. Slechts een dertigtal mensen, onder wie de helft priesters, zal aanwezig zijn.

De misviering zal om 18.00 uur plaatsvinden in de kapel in het oostelijke deel van de kathedraal, achter het hoogaltaar. De viering zal live worden uitgezonden door de katholieke zender KTO-TV. Naast de priesters zullen ook arbeiders van de werf en vrijwilligers aanwezig zijn. Het is nog onduidelijk of de religieuzen de -voor de veiligheid- verplichte helm zullen dragen.

De Notre-Dame geraakte bij de brand van 15 april zwaar beschadigd. President Emmanuel Macron beloofde om de kathedraal binnen de vijf jaar weer op te bouwen. De Notre-Dame-stichting heeft intussen al 15,7 miljoen euro ontvangen, zo heeft het bisdom donderdag meegedeeld. In totaal werd 377 miljoen euro aan giften beloofd.