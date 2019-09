Twee kinderen komen om bij woningbrand tijdens logeerpartij net over Nederlandse grens

Bij een brand in de nacht van zaterdag op zondag in een houten woning in het Nederlandse Strijbeek zijn twee jongens van 6 en 9 jaar om het leven gekomen. Dat meldt de politie zondagochtend.

De twee kinderen sliepen bij de grootmoeder van één van de jongens. De vrouw wist met nog een ander kind op tijd de chalet te verlaten. Ze liep wel verwondingen op. Ook de vader van één van de kinderen raakte gewond. De man sliep in een andere chalet en probeerde nog de woning binnen te gaan. Dat was niet meer mogelijk. De man liep bij de reddingspoging brandwonden op.

Ook de moeder van de familie uit Rotterdam sliep in die chalet. De ouders van het andere kind, die in de omgeving wonen, waren ook ter plaatste. Medewerkers van de ambulancedienst en toegesnelde familieleden hebben zich over de twee gewonden en de andere familieleden ontfermd.

De politie gaat niet uit van opzet, maar er wordt wel een onderzoek ingesteld.