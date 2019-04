Twee jongemannen die verdacht werden van dood Noord-Ierse journaliste, zijn vrijgelaten

De Noord-Ierse politie (PSNI) heeft twee jongemannen vrijgelaten die verdacht werden in het onderzoek naar de dood van journaliste Lyra McKee. McKee werd doodgeschoten tijdens rellen donderdagavond in Londonderry. De twee zijn niet in verdenking gesteld.

De twee mannen, 18 en 19 jaar jong, werden opgepakt volgens de antiterrorismewetgeving en ondervraagd in Belfast. Bij hun vrijlating lanceerde de politie een nieuwe oproep tot getuigen.