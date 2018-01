Twee gewonden bij explosie in Stockholm

Bij een ontploffing nabij een metrostation in Stockholm zijn twee gewonden gevallen, waaronder één zwaargewonde. Dat meldt de Zweedse politie. Volgens Aftonbladet en Expressen is er een handgranaat ontploft, maar dat wordt niet bevestigd door de politie.

“Politiepatrouilles hebben een gewonde aangetroffen na een vermoedelijke ontploffing. Uit een gesprek met een getuige, die er samen was met de gewonde, kwam naar voren dat een explosie veroorzaakt werd door een voorwerp dat op de grond lag”, zegt Sven-Erik Olsson van de politie.

Twee gewond

Het zwaargewonde slachtoffer is een zestiger die naar het ziekenhuis is afgevoerd. De andere gewonde is een vrouw in de veertig. Zij geraakte lichtgewond bij de explosie.

Het metrostation Varby Gard is intussen afgesloten, terwijl de politie het incident onderzoekt. Ook de buurt rond het metrostation wordt door de politie doorzocht om te controleren of er niet nog meer explosieven zijn.

Foto: Archiefbeeld metrostation Varby Gard.