Twee doden na schietpartij op unief Michigan

Bij de schietpartij op de campus van de Central Michigan University in Mount Pleasant zijn minstens twee mensen dodelijk gewond nadat ze werden neergeschoten door een dolle schutter, zo heeft de politie van de staat Michigan volgens meerdere Amerikaanse media laten weten. Er zijn ook nog vier andere mensen neergeschoten.

De twee mensen die zijn omgekomen bij een schietpartij op de campus van de Central Michigan University zijn geen studenten, zo hebben Amerikaanse media op gezag van de universitaire politie gemeld. Uiteindelijk is niemand anders gewond geraakt.

De schietpartij zou een voortvloeisel zijn van een huiselijk incident, meent de politie. Of de schutter al of niet een student is, is niet geweten.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.