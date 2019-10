Twee doden na schietpartij aan synagoge in Duitse Halle

Bij een schietpartij in de Oost-Duitse stad Halle zijn minstens twee personen omgekomen. Er zouden ook meerdere gewonden zijn. Een of meerdere daders gebruikten een machinegeweer. Ook elders werd er geschoten. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar blijft om waakzaamheid vragen.

De politie roept mensen op om binnen te blijven of om een veilige plaats op te zoeken. “Volgens de eerste bevindingen werden twee mensen gedood in Halle”, meldt de plaatselijke politie op Twitter. Er is mogelijk sprake van meerdere daders. Dat wordt nog onderzocht. “Er waren verschillende schoten. De vermeende daders vluchtten met een voertuig weg. We vragen de mensen om binnen te blijven.” Volgens Bild vluchtten ze weg richting Leipzig. De politie heeft intussen gemeld dat er “een persoon werd opgepakt”.

Synagoge

Verschillende media melden dat de schietpartij plaatsvond aan een synagoge. Er zou ook een granaat gegooid zijn naar een joodse begraafplaats. Een DPA-journalist ter plaatse meldt dat zowat 30 meter voor de synagoge een slachtoffer ligt, bedekt met een blauw laken. De Pauluswijk, waar de synagoge zich bevindt, is grotendeels afgezet.

Jom Kippoer

Vandaag wordt alleszins Jom Kippoer, of Grote Verzoendag, gevierd, de belangrijkste dag voor het jodendom.De politie van deelstaat Saksen vraagt op Twitter om “speculatie” achterwege te laten.

Ook in Landsberg

De lokale krant Mitteldeutsche Zeitung schrijft verder nog dat, volgens ooggetuigen, vanuit een sportwagen ook een schot gelost werd op een pitazaak in het centrum van de stad. In Landsberg, op 15 kilometer van Halle, is eveneens geschoten. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau DPA. Over het motief in beide zaken is nog niets bekend. Volgens de politie “is er nog geen bewijs dat de schietpartij in Halle gelinkt kan worden aan de aanval in Landsberg”.