Twee doden bij stormweer in Spanje

In Spanje zijn twee doden gevallen bij zwaar stormweer. De wind haalde er een snelheid van 120 kilometer per uur. In elf Spaanse provincies is de alarmcode afgekondigd.

Eén man kwam om het leven toen de hevige windstoten hem van zijn balkon bliezen in de Catalaanse badplaats Segur de Calafell. Een andere man kwam om tijdens het windsurfen. Volgens de lokale autoriteiten deed het slachtoffer dat in een zone die op dat moment ‘code oranje’ had gekregen.

In verschillende provincies in het noorden en oosten van Spanje werd de alarmcode afgekondigd. In de regio werden rukwinden gemeten tot 120 kilometer per uur.

Foto: archiefbeeld