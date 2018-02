Twee doden bij raketaanval in Turkije

Bij verscheidene raketaanvallen vanuit Syrië zijn in de Turkse grensregio twee burgers omgekomen en raakten elf mensen gewond. Dat meldt het Turkse nieuwsagentschap Dogan. Turkije acht de Koerdische militie YPG verantwoordelijk, de YPG ontkent en stelt dat de Turken zelf verantwoordelijk zijn.

De raketten sloegen in in de districten Reyhanli en Kilis. Sinds het begin van Operatie Olijftak, de Turkse militaire ingreep tegen de Syrische Koerden, krijgt de Turkse grensregio haast dagelijks geschut te verwerken. Premier Binali Yildirim had het over 82 raketaanvallen op twaalf dagen, waarbij in totaal minstens drie burgers het leven lieten.

Turkse bombardementen

De Turkse strijdkrachten bombardeerden gisteren opnieuw stellingen van de YPG. Het cijfermateriaal over de slachtofferbalans van de Turkse bombardementen loopt ver uiteen. Het Turkse leger heeft het over minstens 823 'geneutraliseerde vijandelijke strijders' (gedode, gevangen genomen of verwonde YPG-militieleden).

Over het eigen kamp spreken officiële Turkse cijfers van zeven gedode soldaten en minstens dertien doden onder het geallieerde Vrije Syrische Leger (FSA). Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (Sohr), een vanuit Groot-Brittannië opererende website, meldt 102 doden onder de YPG, 115 onder het FSA en elf onder het Turkse leger. Ook zouden, aldus het Sohr, 68 burgers zijn omgekomen, onder wie 21 kinderen.