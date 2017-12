Twee doden bij protesten in Iran

In Iran zijn protesten tegen het regime van president Rohani ontaard in geweld. In Dorud, in het westen van het land, zijn twee betogers omgekomen bij de schermutselingen. Dat heeft de vicegouverneur van de provincie Lorestan bekendgemaakt op de staatstelevisie.

In Abhar, in het noorden van het land, staken betogers grote afbeeldingen in brand van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. In het noordoosten, in Mashhad, staken ze een motor in een brand, zo is te zien op filmbeelden. In het centrum van Iran, in Arak, zouden betogers gebouwen van de Basij-militie in brand hebben gestoken.

In Kermanshah, in het oosten van de republiek, zei een getuige aan BBC dat betogers afgetuigd werden, maar hij kon niet zeggen of dat het werk was van politie of de Basij-militie. In Teheran tot slot, de hoofdstad van het land, dreef de politie gisteren jongeren uiteen met traangas.

Religieus regime

In totaal werd in negen steden betoogd voor een einde van het religieuze regime. Volgens Iraanse media gaat het om de grootste betogingen sinds 2009.

De Iraanse regering is van plan om op te treden tegen het geweld. "Wie publieke goederen vernielt, wanorde creëert en optreedt in de illegaliteit, moet daarvoor de prijs betalen”, verklaarde de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli op de staatstelevisie.