Twee doden bij lawine in Alpen

In de Italiaanse Alpen zijn vandaag twee skiërs omgekomen in een lawine. Twee andere getroffenen zijn gered, maar verkeren in staat van onderkoeling. Daarnaast is nog minstens één skiër vermist. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Twee skiërs kwamen eerder vandaag om bij een lawine in Pila, een skigebied in de Valle d’Aosta, in het noordwesten van de Italiaanse Alpen.

Twee andere skiërs zijn door de reddingsdiensten gevonden tijdens een zoektocht naar overlevenden. De reddingsdiensten blijven verder zoeken, want er is nog zeker één skiër vermist.

Het is nog niet duidelijk of er Belgen bij de slachtoffers zijn.

